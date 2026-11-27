Varela-Napoli, il dubbio di Caiazza: "Può rendere sotto pressione? Guardate Lucca..."

Salvatore Caiazza avanza un'ipotesi sull'eventuale arrivo di Gustavo Varela al Napoli invitando a ricordare quanto successo con Lorenzo Lucca

Salvatore Caiazza, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, per commentare l'interesse del Napoli nei confronti di Gustavo Varela, attaccante del Monza protagonista di un grande avvio di stagione. Caiazza ha fatto notare che non ci può essere certezza sulla capacità del portoghese di confermarsi in una piazza con maggiori pressioni, citando il caso di Lorenzo Lucca. Proprio il futuro dell'attaccante azzurro potrebbe essere uno dei temi principali del prossimo mercato di gennaio.

Caiazza: "Varela al Napoli? C'è un grande punto interrogativo! Lucca, il mercato è già scritto..."

Varela al Napoli potrebbe rendere come al Monza? "La sicurezza non ce l'abbiamo, il punto interrogativo è proprio questo: capire se Varela può rendere in una rosa che ha altre ambizioni e altre pressioni rispetto a Monza. Lì a Monza giochi in libertà, con la massima tranquillità, non è detto che devi raggiungere per forza la salvezza. Qui invece c'è l'obbligo di vincere le partite. Guardate il caso Lorenzo Lucca: all'Udinese ha segnato 12-13 gol, al Napoli non riesce a fare un gol neanche sbagliando. E il fatto che nelle ultime due partite con Torino e Manchester City Allegri gli abbia preferito Giovane la dice lunga su quello che sarà il calciomercato invernale", le parole di Salvatore Caiazza.