Spogliatoio Napoli, Auriemma: “Parole Hojlund inchiodano Allegri e la società!"

Raffaele Auriemma su X analizza le tensioni nel Napoli e le dichiarazioni di Hojlund contro la versione di Allegri.

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo X, ha analizzato la delicata situazione dello spogliatoio del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Porto in Champions League. Nel mirino le dichiarazioni di Rasmus Hojlund, che secondo Auriemma avrebbero fatto emergere una realtà differente rispetto a quella descritta da Massimiliano Allegri. Il giornalista ha inoltre richiamato l'episodio tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne e le parole di Matteo Politano sui calciatori stranieri, interpretandoli come segnali delle tensioni interne alla squadra. “Le parole di Hojlund squarciano il velo di un silenzio che per nulla riusciva a coprire le problematiche interne dello spogliatoio. Lucca che urla “fuckoff” a De Bruyne, Politano che dice “vorrei che ogni tanto ci mettessero la faccia anche gli stranieri” e subito dopo arrivano davanti alle telecamere McTominay, Beukema, ma soprattutto Hojlund”.

Auriemma: “Hojlund inchioda Allegri, società senza dirigenti capaci di risolvere la crisi”

Auriemma ha quindi puntato l'attenzione sulle responsabilità dell'allenatore e della società, ritenendo che le parole dell'attaccante danese abbiano messo in discussione la ricostruzione della partita fornita dal tecnico. Il giornalista ha poi indicato nella prossima sfida contro la Lazio capolista un appuntamento particolarmente delicato per gli azzurri, sottolineando anche la rivalità tra Gennaro Gattuso e il presidente Aurelio De Laurentiis. “Le sue parole hanno inchiodato Allegri ad una verità diversa da quella raccontata dal tecnico, oltre a chiamare in causa una società sprovvista di dirigenti in grado di risolvere una crisi così grave. E domenica arriva la Lazio capolista al Maradona, con Gattuso dal dente avvelenato contro De Laurentiis che lo mise alla porta e desideroso di dargli il colpo di grazia. Si salvi chi può”.