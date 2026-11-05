Bressan: “Lotta interna nello spogliatoio! Allegri non era l'uomo giusto, con la Lazio rischia”

Mauro Bressan a Maracanà parla delle tensioni nel Napoli, del futuro di Allegri e della grande stagione del Como.

L'ex calciatore Mauro Bressan, intervenuto a "Maracanà", trasmissione radiofonica di Tuttomercatoweb, ha analizzato il momento difficile del Napoli, soffermandosi sulle tensioni emerse dopo la sconfitta contro il Porto e sulle prospettive di Massimiliano Allegri. Secondo Bressan, le dichiarazioni di Matteo Politano e l'atteggiamento di Lorenzo Lucca lascerebbero intravedere problemi nei rapporti all'interno del gruppo, anche se non è possibile individuare con certezza i protagonisti delle presunte frizioni. “Da quello che ho visto, ma anche da quello che ha detto Politano, si evince che ci sia della lotta interna nello spogliatoio. Non so esattamente fra chi, ma l'ambiente non è tranquillo. C'è una rabbia interna allo spogliatoio evidente”.

Per Allegri è scaduto il tempo a Napoli?

"I dati parlano da soli e sono sotto gli occhi di tutti. L'allenatore probabilmente non era l'uomo giusto per ricostruire un progetto, negli ultimi anni del resto non lo ha mai fatto. Io comunque ho vissuto gli spogliatoi e la prima cosa per andare bene è avere fiducia nell'allenatore, mentre quando si vedono queste cose qui vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ora servirebbe un tecnico in grado di ricompattare l'ambiente. Se dovesse perdere con la Lazio penserei ad un cambio in panchina, ma non basta quello. La cosa principale sarebbe un confronto fra gli elementi dello spogliatoio, ma credo che in molti non abbiano voglia di farlo".