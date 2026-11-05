Porto, Farioli: "2T fantastico! Napoli di qualità, ci siamo abbassati a fine 1T e abbiamo pagato"

Francesco Farioli alla UEFA commenta il 4-1 contro il Napoli ed esalta la prestazione del Porto.

L'allenatore del Porto Francesco Farioli, intervenuto ai microfoni della UEFA dopo il successo per 4-1 contro il Napoli in Champions League, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando soprattutto la qualità del secondo tempo. Il tecnico italiano ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella parte finale della prima frazione, quando gli azzurri sono riusciti a sfruttare il calo dei portoghesi, ma ha evidenziato la reazione dei suoi giocatori nella ripresa. “Abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo iniziato molto forte. Dopo il primo gol, abbiamo avuto l'occasione di segnare il secondo un po' prima. Ci siamo un po' abbassati nel finale del primo tempo e ne abbiamo pagato le conseguenze contro una squadra di questa qualità. Ma il secondo tempo è stato fantastico, con tante occasioni. Una grande partita da parte di tutti e vincere davanti ai nostri tifosi è stato bellissimo”.

Farioli: “Il Napoli è una squadra di qualità, abbiamo meritato questa vittoria”

Farioli ha poi sottolineato l'elevato livello delle avversarie affrontate in Champions League e l'importanza di curare ogni dettaglio per competere a questi livelli. Il tecnico ha inoltre elogiato il lavoro dello staff e la dedizione dei calciatori, ricordando la volontà del gruppo di regalare una serata speciale ai tifosi dopo alcune prestazioni positive che non avevano prodotto i risultati sperati. “Il livello delle squadre che affrontiamo è davvero alto, molte sono tra le prime cinque e sono più esigenti. Non possiamo permetterci di non concedere nulla, perché se lo facciamo, paghiamo a caro prezzo. Ed è quello che è successo anche stasera, ma penso che abbiamo fatto abbastanza per giustificare questa vittoria. Lavoriamo molto. Abbiamo un grande staff tecnico che è sempre alla ricerca dei piccoli dettagli, oltre alla dedizione dei giocatori, con buoni rinvii e buoni colpi di testa. Era importante. Credo che tutti noi avessimo il desiderio di regalare ai nostri tifosi una serata così speciale, soprattutto dopo tre partite in cui abbiamo giocato discretamente, ma purtroppo non siamo stati abbastanza bravi da concretizzare in punti il nostro gioco”.