Caos Napoli, Cagni: “Allegri è diventato troppo morbido! I dirigenti devono intervenire”

Gigi Cagni a Maracanà analizza la crisi del Napoli e mette in discussione la gestione di Allegri.

L'allenatore Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di "Maracanà", trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato le difficoltà del Napoli e la gestione dello spogliatoio da parte di Massimiliano Allegri. Secondo il tecnico, l'allenatore azzurro avrebbe modificato il proprio atteggiamento nei confronti dei calciatori, diventando meno rigido rispetto al passato. Una situazione che, a suo giudizio, rischia di compromettere gli equilibri interni della squadra, soprattutto quando le tensioni emergono pubblicamente.

“Allegri è cambiato nella gestione, è diventato più morbido. Queste cose al massimo succedono nello spogliatoio, non davanti ai microfoni o in campo. Quando si vedono scene del genere vuol dire che il tecnico ha sbagliato qualcosa. Le regole sono determinanti per costruire le basi di una squadra, altrimenti si crea il caos. Non bisogna dare alcun appiglio per far parlar male gli altri al di fuori dello spogliatoio. In campo serve una squadra nel vero senso della parola. I dirigenti ora devono capire qual è il rapporto fra il tecnico e i calciatori, se è risanabile o meno”.