Prime, Mizzoni: "Situazione rotta! I giocatori non si riconoscono in Allegri"

Giulia Mizzoni su Instagram analizza la frattura tra Allegri e il Napoli dopo le dichiarazioni di McTominay, Politano e Hojlund.

La giornalista di Prime Video Giulia Mizzoni, attraverso un intervento pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha analizzato il momento di profonda crisi del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Porto in Champions League. Al centro della sua riflessione la distanza tra la lettura della partita fornita da Massimiliano Allegri e le dichiarazioni dei calciatori azzurri, in particolare Scott McTominay, Matteo Politano e Rasmus Hojlund. Secondo Mizzoni, il tentativo dell'allenatore di proteggere pubblicamente la squadra potrebbe essere stato interpretato dai giocatori come un modo per ridimensionare i problemi ed evitare di assumersi le proprie responsabilità. “Momento negativo anche quando un allenatore dà una lettura di un determinato tipo, che sembra quasi voler proteggere all'esterno il gruppo, e il gruppo ti dice praticamente: “Ma che stai dicendo!”. McTominay a fine partita era imbestialito: “Prendiamo troppi gol, come li prendiamo”. Politano la stessa cosa. Anche Hojlund dopo ci è andato giù pesante. Quindi il fatto che non ci sia una connessione, ma che ci sia anzi: “Noi siamo qui, la pensiamo in questo modo, tu sei lì e la pensi in un altro, nonostante il modo in cui ti sei posto all'esterno era quasi per proteggerci”. Viene da pensare invece che i giocatori quasi leggano tutto questo come un voler tamponare e quasi esimersi dalle responsabilità”.

Mizzoni: “I giocatori non si riconoscono nell'allenatore, qualcosa non ha mai funzionato tra Napoli e Allegri”

La giornalista ha poi allargato l'analisi alle difficoltà nei rapporti tra allenatore, squadra e società, ipotizzando che le divergenze possano riguardare anche le scelte compiute durante il mercato estivo e la gestione degli infortuni. Per Mizzoni, la crisi attuale sarebbe il risultato di problemi rimasti irrisolti e progressivamente aggravatisi, fino a mettere in discussione il futuro dello stesso Allegri sulla panchina azzurra. “La sensazione è quella di una situazione un pochino rotta da tutti i punti di vista. È come ci sia un circolo vizioso in cui i giocatori non si riconoscono nell'allenatore, l'allenatore non si riconosce in determinate scelte della società, legate magari al mercato estivo, alla gestione, alla gestione degli infortuni. Quindi ci sono mille interrogativi, come se i problemi incancreniti che uno ha provato a tamponare adesso si fossero stappati completamente. Sono i classici momenti in cui, se non arriva neanche un risultato... sembra che ci sia qualcosa che non si è mai trovato nel matrimonio tra Napoli e Allegri e credo sia un mix di fattori che a questo punto un interrogativo sul futuro ce lo deve far porre”.