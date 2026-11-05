Brambati: "De Bruyne invece di essere costruttivo è distruttivo! Allegri ha ereditato squadra in declino”

Dure critiche a De Bruyne e al mercato del Napoli: sotto esame Allegri e Manna.

Il momento difficile del Napoli continua ad alimentare interrogativi sulle responsabilità della crisi e sulle prospettive della squadra di Massimiliano Allegri. Nel corso di un'intervista a "Maracanà", nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore: "Sicuramente è un momento di grande difficoltà. In tempi non sospetti dissi che purtroppo sono stati tenuti calciatori che non erano da Napoli ai vertici. Sono stati fatti errori di acquisti nella gestione precedente, tipo Lang, Lucca e Beukema. Dovevano essere messi sul mercato o comunque magari darli in prestito. Max ha ereditato una squadra in fase discendente, anche con quelli che hanno vinto i due scudetti. Non mi sembrano più certi elementi neanche lontani parenti di quegli scudetti. Poi, secondo me anche giocatori come De Bruyne invece che essere costruttivi sono distruttivi. Anche al di fuori del campo. Tutte le volte che c'è mezza polemica, 90 volte su 100 c'è di mezzo lui. Sei venuto a Napoli per fare la differenza e fare il professionista, in campo e fuori. Vuol dire mettersi a disposizione in campo ed essere un trascinatore. E si parla di spogliatoio spaccato".

E su Allegri che dice? E' in fase calante?

"Bisognerebbe essere lì e vivere la situazione. Ho la sensazione che ci siano delle difficoltà, che coincidono con quelle che aveva Conte lo scorso anno. Sono state fatte delle scelte per dare una spolverata alla rosa ma sbagliate. Esonero? Non lo so. E' logico che se mandi via Allegri, vuol dire che hai sbagliato tutto, che Manna ha sbagliato tutto. E a quel punto mandi via pure Manna".