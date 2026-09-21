Sky, Ugolini: "Allegri arrabbiato per la prestazione! Ecco cosa manca"

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Massimo Ugolini analizza il momento del Napoli: soltanto 7 gol e 7 punti. Segnali di crescita nel gioco, ma Hojlund e gli esterni stanno incidendo poco.

Il problema principale del Napoli in questo avvio di stagione è la scarsa produzione offensiva. Ne ha parlato Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sull'insoddisfazione di Massimiliano Allegri dopo il pareggio di Firenze: "Il Napoli segna poco, troppo poco, solo sette gol. E sette sono anche i punti, anche questi pochi. Allegri non può sorridere, anzi è arrabbiato per una prestazione come quella di Firenze. Momento di appannamento in fase offensiva, soprattutto da Hojlund, ma anche dagli esterni d'attacco. Manca cattiveria, dice Allegri, ma anche l'attenzione giusta".

Ugolini: "Nove partite in meno di un mese, sarà un banco di prova importante"

Il giornalista di Sky riconosce comunque alcuni passi avanti nella prestazione degli azzurri: "Miglioramenti dal punto di vista del gioco, della tenuta, del baricentro ci sono stati ma il Napoli sta pagando la scarsa vena del reparto offensivo". Adesso Allegri potrà sfruttare la lunga sosta per intervenire: "Ora ci sono venti giorni per migliorare la situazione, ma bisogna fare in fretta perché il Napoli dovrà disputare 9 partite in meno di un mese e lì sarà un banco di prova molto importante per il prosieguo della stagione".