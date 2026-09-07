Napoli da Scudetto? De Canio: "È un miraggio! Non è migliorato rispetto alle altre"

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Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue parole a partire dal big match perso dal Napoli: "L'Inter è una squadra che ha dei ritmi forsennati che a volte ti costringe a stare molto dietro. E poi ha dei cambi che alzano il livello della squadra, per questo sei costretto a difendere. Ok maggiore attenzione, vedi Badiashile, ma anche la gestione della palla nei minuti precedenti al limite dell'area. Allegri a mio avviso comunica male il suo concetto di calcio e dall'esterno prendiamo forse troppo in considerazione l'idea di un suo calcio che è solo difensivista. Lui ha cercato di vincerla e di difendere il risultato poi, è cambiato il piano tattico in corsa e gli è andata male".

Napoli in lotta per lo Scudetto?

"Indipendentemente dal risultato, è un miraggio. Perché le altre squadre si sono completate e cresciute, il Napoli non ha migliorato nulla. Rimane una squadra forte che può battersi per la zona Champions".

Chi ha impressionato di più tra Inter e Roma?

"L'Inter lo sappiamo, ma la Roma mi ha impressionato. E' straordinariamente bella, emozionante, bello il calcio di Gasperini, stimolante. E' apprezzabile anche il calcio di Fabregas, ma in maniera diversa. Sono alla guida però di due società non storicamente al vertice".