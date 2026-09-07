Moratti come Allegri: "Calcio sport del diavolo! Max al Napoli sta facendo bene"

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Massimo Moratti commenta il ko del Napoli contro l'Inter, promuove il lavoro di Allegri e giudica ottima la rosa a disposizione del tecnico

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato del match dei nerazzurri contro il Napoli: "Il calcio è uno sport del diavolo, è incredibile. Il calcio è crudele. C'è crudeltà in ogni partita. Ci sono giudizi asprissimi per chi perde, favolosi per chi vince. Allegri nella mia Inter? Non c'è mai stata la possibilità. Non mi è mai capitato. Ho un ottimo rapporto con lui. Il Napoli ha la rosa giusta per Allegri? La rosa è ottima. Ogni partita poi è una partita a sé. Devo dire che dopo due partite di seguito, contro Como, giovane veloce e perfetta, contro l'Inter, io penso che Allegri stia facendo bene con il Napoli. Rimpianti? Tantissimi (ride ndr)", le parole di Moratti a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

Chivu può vincere la Champions? La risposta di Moratti

"Sì, ha una rosa perfetta, equilibrata, giocatori fortissimi, speciali come Lautaro. Bisogna avere la fortuna che tutte le partite di Coppa incappano in un periodo positivo. Chivu mi sembra che sia tranquillo per poter far tutto. Quindi potrebbe capitare ancora, questa è la speranza di tutti i nostri tifosi".

Serie A, si è alzato il livello?

"Si gioca meglio, non so se è dovuto al modo di arbitrare. Inter-Napoli è stata una bellissima partita di calcio. Ma tutte le gare sono veloci, interessanti. E poi abbiamo il Como. Io credo che sia cresciuto il livello. Il Napoli è forte. Bisogna avere pazienza. Lo troveremo ancora lì a lottare contro i nerazzurri".