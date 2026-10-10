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Frosinone, tra poco Alvini in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
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Al termine del match valido per la sesta giornata di campionato contro il Napoli, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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