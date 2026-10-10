Alvini a Sky: "Rigore evitabile. Vittoria meritata del Napoli ma risultato troppo ampio"

Massimiliano Alvini riconosce i meriti del Napoli ma giudica il 3-0 troppo ampio: il Frosinone ha pagato poca efficacia e scelte sbagliate negli ultimi

Il Frosinone esce sconfitto 3-0 contro il Napoli, ma Massimiliano Alvini difende la prestazione dei suoi e giudica il passivo troppo pesante rispetto a quanto visto in campo. Nel post partita ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ciociaro si è soffermato sull’episodio del rigore, sulla minore efficacia offensiva e sugli errori nelle scelte negli ultimi metri. Di seguito le sue parole.

Alvini dopo Napoli-Frosinone: “Vittoria meritata, ma il 3-0 è troppo ampio”

Sul rigore si è arrabbiato?

"Il rigore lo pari, te lo fanno ripetere e cambia l'inerzia. Se il piede non era sulla linea è giusto farlo ripetere. Peccato, perché avevamo ripreso la partita: abbiamo preso un rigore che potevamo evitare e lì ce la siamo complicata".

Meno efficaci in avanti del solito?

"La vittoria del Napoli è meritata, il risultato è troppo ampio. Sulla prestazione, siamo stati meno efficaci di altre partite. Non abbiamo pulito bene la palla sul primo passaggio, dando loro la possibilità di fare una partita diversa. Non sono negativo con la squadra, ma neanche positivo. C'è da lavorare e questo è il percorso che dobbiamo fare".

Mancata qualità di scelta negli ultimi 20 metri?

"Abbiamo fatto un'uscita sbagliata in non possesso nel primo tempo e abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi metri quando il punteggio era sullo 0-0. Nel secondo tempo, quando avevamo l'occasione per riaprirla, la partita poteva cambiare negli ultimi 10 minuti e non siamo stati efficaci nel metterla dentro. La partita l'abbiamo fatta, siamo mancati nelle scelte finali".

Il Frosinone è arrivato a questa partita con leggerezza: per le vostre caratteristiche, questo è stato un limite?

"Nel percorso che possiamo e vogliamo fare, la partita di oggi dà tanti spunti per migliorare. Tanti giocavano per la prima volta al Maradona: non siamo stati così belli ed efficaci. La nostra identità c'è stata, ma non al meglio e dobbiamo migliorare l'approccio a questo tipo di partite perché davanti abbiamo una squadra più forte. Potevamo essere più efficaci in certe occasioni sullo 0-0".