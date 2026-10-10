Allegri a Dazn: "Dovevamo fare più gol! Lang? Chieda di più a se stesso. Su KDB e Badiashile..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, dopo il successo contro il Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo stati molto aggressivi all'inizio, abbiamo avuto delle situazioni favorevoli che secondo me non abbiamo sfruttato e con giocatori di questa qualità dovevamo sfruttare, soprattutto quando giochi contro una squadra che gioca molto diretta, ti spacca la partita e rischi in contropiede di subire. Abbiamo avuto 6-7 palle importanti e dovevamo fare meglio tecnicamente e come scelta, nel primo tempo. Nel secondo tempo potevamo chiuderla prima: abbiamo avuto dei 2 contro 1 e dei 3 contro 2 in cui potevamo fare meglio".

Questo sistema di gioco aiuta ad avere equilibrio e proporre comunque in avanti? "Bisogna migliorare perché abbiamo preso troppi tiri in porta da fuori area. Stasera De Bruyne ha fatto un'ottima partita nei due di metà campo. Giocando lì lui ha troppi vantaggi rispetto che giocare là davanti. Stasera ha fatto due gol e tante giocate importanti. Bisogna recuperare la condizione di molti giocatori che l'anno scorso hanno saltato diversi mesi. Dobbiamo migliorare la condizione".

Che tipo di giocatore è Lang? Anche sul piano umano. "Ognuno ha il proprio carattere. Cerco di parlarci, gli ho detto che finora ha fatto meno di quello che poteva fare e che questo era responsabilità sua, non di altri. C'è un detto che dice 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Deve chiedere di più a sé stesso".

E su De Bruyne? "Allenare i campioni è molto più facile. Non ho mai visto giocatori straordinari, che hanno genio e talento, essere disciplinati. Ho avuto la fortuna di allenarne tanti, di allenarne ancora e spero di allenarne ancora tanti".

Sulla difesa. "Una cosa che i difensori hanno un po' perso è il gusto di difendere, di non far tirare in porta, il gusto di non farsi dribblare. Cioè il godere quando un attaccante non riesce a fare una cosa. Questo secondo me i difensori l'hanno un po' perso".

Bella prova di Badiashile dopo l'errore contro l'Inter. "Non è che perché ha sbagliato una volta era diventato un brocco. Uno o è bravo o è scarso. Gli errori li facciamo tutti, ma con l'Inter ho sbagliato io. Poi ha un passaggio meraviglioso. Questa deve essere la normalità, non dobbiamo esaltarci. Dobbiamo lavorare perché martedì abbiamo una partita importante col Villarreal".

Ci spiega l'episodio del rigore con Hojlund? Cosa vi siete detti? "E' venuto da me a dirmi che non era stato lui a voler calciare il rigore, ma De Bruyne gli aveva dato la palla. Io gli ho risposto che doveva ridargliela".