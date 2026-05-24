Bari, l'ex sindaco attacca De Laurentiis: "Mi sento tradito! Da 2 anni provo a convincerlo a vendere"

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"Se De Laurentiis mi disse che il Bari sarebbe stata la squadra B del Napoli? Assolutamente no".

Venerdì da incubo per il Bari, che dopo quattro anni di Serie B è retrocesso in C, perdendo il playout contro il SudTirol. Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia ed ex sindaco di Bari ai tempi dell'acquisizione del club biancorosso da parte della famiglia De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica-Bari: "Se De Laurentiis mi disse che il Bari sarebbe stata la squadra B del Napoli? Assolutamente no. E quando lo ha dichiarato, due anni fa, l’ho pubblicamente mandato a quel paese. È stato quello il momento che secondo me ha segnato un punto di non ritorno. In cui si è definitivamente rotto il rapporto con i tifosi e con la città.

Mi sento tradito. Come tifoso, innanzitutto. Sono deluso, amareggiato, e rammaricato come ex sindaco che purtroppo si è ritrovato a dover fare quella scelta. (…) Sono due anni che provo a convincere Luigi De Laurentiis a vendere. Ho anche cercato in tutti i modi investitori. Lui mi dice sempre la stessa cosa, che le trattative vanno avanti. Ma non si arriva mai alla fine. Purtroppo io non ho alcun potere per sottrarre un bene a una azienda privata".