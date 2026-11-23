Behrami su Conte: “Non ha doti manageriali sugli acquisti. Per lui vuole vincere solo chi spende…”

Valon Behrami, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha parlato di Antonio Conte e delle dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore del Napoli nel corso dell'ultima settimana. Al centro della discussione, le parole sul possibile ritorno alla Juventus e la distinzione tra allenatore aziendalista e yes-man: “Io credo che sia sbagliato per un allenatore del calibro di Conte rilasciare queste dichiarazioni. Tutto il mondo sa che Conte è libero, se uno vuole iniziare a lavorare con lui non credo che abbia bisogno di sentire da lui che ha voglia di tornare a lavorare. È un allenatore che può ambire a qualiasi tipo di squadra per il lavoro che ha fatto.

Behrami contro Conte: non è un grande manager

"Per quel che riguarda il rapporto con i club, il suo è un modo di vedere la situazione. In realtà il suo è un modo di vederla solo da un lato. Ci sono degli equilibri, non mi sembra che abbia mai mostrato grandi capacità manageriali da questo punto di vista, grandi scelte nell’andare a comprare i giocatori" ha spiegato.