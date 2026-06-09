Bellucci: "Italiano? Lo avrei visto bene a Napoli. Ma dopo Conte, niente scommesse"

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Claudio Bellucci, ex calciatore, ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, cominciando dal Milan e dal possibile arrivo di Glasner: "Quello che mi meraviglia è che una società come il Milan sia senza diversi elementi chiave ancora ora. Ci ha abituato ad avere un'organizzazione importante. II Milan viene da una stagione non positiva, ha sbagliato l'obiettivo primario, ritrovarsi così, a discutere quale potrebbe essere la soluzione giusta mentre i dirigenti di una vita ce l'avevano sempre in tasca fa pensare. Oggi chi arriva è sempre un punto interrogativo. Oltre che in società, deve dare una grossa mano al prossimo tecnico sui giocatori, serve personalità. Oggi più li fischiano, più si nascondono i giocatori, e San Siro è stato abituato bene negli anni".

Che ne pensa della scelta del Bologna di Tedesco?

"Mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perchè era un allenatore da Bologna ma con ambizione. Nonostante sia un buon allenatore Tedesco, di Italiano pensavo potesse rimanere qui. Dispiace sia andato in Turchia. Spero non ci sia un intoppo per poi tornare in Italia in una squadra media, fermando il suo percorso. Lo avrei visto bene al Napoli, ma anche li, dopo Conte non servono scommesse. Con Allegri, almeno sotto il profilo della gestione, è andato sul sicuro. Speravo che il Bologna potesse puntare su un profilo come Aquilani e Abate".