Caso Rocchi, Criscitiello: "Non c’era nulla di penale ma anche nulla di sportivo"

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"Rocchi non avrà problemi penali, ci mancherebbe, ma è giusto che chiuda qui con il mondo del calcio".

"Rocchi, non c’era nulla di penale ma anche nulla di sportivo". Così titola Michele Criscitiello il suo editoriale per Sportitalia, commentando gli esiti dell'inchiesta sugli arbitri: Quando una Procura della Repubblica scende in campo per queste cose significa che sono avvertimenti o non hanno nulla di meglio a cui pensare. Rocchi si dimise perché fu costretto a farlo, oltre al fatto che dopo pochi mesi sarebbe scaduto il suo mandato. Se parliamo di inchieste e denunce sicuramente la Procura non aveva in mano nulla per poter indagare e andare fino in fondo. Quando fai questo tipo di inchieste quello che esce dalle intercettazioni è spesso gossip o giri strani in ambito sportivo.

Criscitiello attacca così Rocchi: "Ma non ci scandalizziamo di nulla perché sappiamo come funzionano certe cose ma siamo abbastanza sbigottiti di fronte a cosi tanta superficialità da parte della classe arbitrale. Rocchi che parla a telefono con Viglione è l’abc delle cose che non vanno fatte. Quando raggiungi il potere, però, pensi di diventare onnipotente e intoccabile ed è lì che scivoli sulla buccia di banana. Rocchi non avrà problemi penali, ci mancherebbe, ma è giusto che chiuda qui con il mondo del calcio".