Immobile: "Complicato con nuovo tecnico. Ma Allegri lotterà per il titolo"

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A margine degli eventi legati al 'World Padel Tour', Ciro Immobile, ex attaccante di Torino, Lazio e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com:

Come vedi questo avvio in salita del Napoli?

"All'inizio, quando cambia allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni. È sempre complicato approcciare nuovi metodi e un nuovo allenatore. Secondo me, alla fine, arriverà in alto. La squadra è di valore, il mister ha vinto tanto in carriera. Credo che alla fine se la batterà con l'Inter per vincere il campionato".