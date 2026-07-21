Nuovo ct Italia, Malagò: "Ancora pochi giorni e diremo tutto"

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Giovanni Malagò è intervenuto a Sky Sport 24, intervistato dal direttore Federico Ferri. "L'ultimo aspetto di cui abbiamo parlato con Maldini e Leonardo è quello economico, questo per avvalorare la loro serietà - ha detto il presidente della Figc -. Abbiamo una condivisione totale delle scelte, sul nuovo ct non c’è nessuno scontro: stiamo parlando per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili".