Biasin: “Addio Conte nasce più da ADL! Biennio di mercato senza senno…”

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Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli e le possibili evoluzioni per la panchina azzurra. Secondo la sua analisi, la separazione non sarebbe da leggere come una decisione unilaterale dell’allenatore, ma come una scelta maturata di comune accordo, con una forte spinta da parte della società.

Addio Conte e futuro del Napoli: l’analisi di Biasin

“Molti dicono che è stato Conte ad andare via, a mollare, ma non sono d’accordo. È consensuale, ma parte più da ADL. Lui vuole riorganizzare il mercato, importante ma con il senno che si è perso nell’ultimo biennio con Lucca, Beukema, Lang parcheggiati lì, spendendo 100 milioni. Gestirà lui il mercato con i dirigenti. Vuole un tecnico più aziendalista ed è una cosa positiva: deve esserci logica nelle scelte e non vanno imposte. Sul sostituto sono aperto alla sorpresa, perché ADL è uno che spesso fa così”.