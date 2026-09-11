Beukema: "Siamo fortissimi, ma basta parlare: torniamo a vincere. Sugli obiettivi..."

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Nella sua intervista odierna, il difensore del Napoli Sam Beuekema ha parlato anche del momento della squadra e della necessità di tornare subito alla vittoria al Maradona:

"Serve tornare a vincere al Maradona. Per noi, per i tifosi, per tutti, noi dobbiamo dare il nostro massimo. Abbiamo una squadra fortissima. Adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo. Io adesso sono rientrato. Faccio questa intervista con piacere, ovviamente, però non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere. Vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica”, le parole del difensore a Kiss Kiss Napoli.

Il difensore del Napoli ha parlato anche a più ampio raggio degli obiettivi sul lungo periodo: “Noi vogliamo arrivare al massimo, vogliamo arrivare a marzo e stare ancora dentro tutte e tre le competizioni. Questo è il nostro obiettivo per ora. Dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il nostro livello e poi, se vogliamo arrivare là, questo è l’obiettivo”.