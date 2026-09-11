Beukema su Allegri: "Molto umano e anche il suo staff, possiamo parlare sempre"

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Si avvicina la gara delicatissima contro il Bologna e quest'oggi ha parlato il difensore del Napoli ed ex rossoblù Sam Beukema, intervistato da Kiss Kiss Napoli, partendo dalle sue condizioni fisiche: “Mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo a pieno regime. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra. Ho tanta voglia. Non era bello per me perché avevo quel problema al tendine per qualche settimana. Non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché lì si inizia già la stagione e ci si prepara bene per l’inizio. Adesso però mi sento molto bene e sento anche che sono pronto”.

Sulle richieste di Allegri alla difesa: “Non solo i difensori, ma soprattutto anche gli attaccanti e i centrocampisti. Dobbiamo stare molto attenti anche quando siamo in qualche momento della partita bassi. Non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli. Primi mesi con Allegri? Non c'ero all'inizio, ma ero lì, nei ritiri. Vedo uno staff e un mister molto positivi, molto umani, molto intelligenti. Il mister secondo me è molto intelligente, puoi sempre parlare con lui e con lo staff sono molto disponibili. Ci vogliono sempre aiutare”.