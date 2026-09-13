Bologna, Theate a DAZN: "Hojlund è forte, il Napoli è pericoloso nelle transizioni"

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Theate avverte il Bologna: attenzione a Hojlund e alle pericolose transizioni offensive del Napoli.

Arthur Theate, difensore del Bologna, ha parlato nel pre-partita della sfida col Napoli ai microfoni di DAZN: "L'importante è essere calmi e lavorare tutti insieme, giocando ancora e ancora. Il mister è bravissimo, dobbiamo provare a prendere punti, crescendo di partita in partita".

Sei pronto a correre all'indietro con Hojlund?

"Speriamo, Hojlund è un giocatore forte, sono forti in transizioni e proveranno a fare il loro meglio. Ho giocato con il fratello a Francoforte".