Bologna, Theate a DAZN: "Hojlund è forte, il Napoli è pericoloso nelle transizioni"

Bologna, Theate a DAZN: "Hojlund è forte, il Napoli è pericoloso nelle transizioni"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:45Le Interviste
di Antonio Noto
Theate avverte il Bologna: attenzione a Hojlund e alle pericolose transizioni offensive del Napoli.

Arthur Theate, difensore del Bologna, ha parlato nel pre-partita della sfida col Napoli ai microfoni di DAZN: "L'importante è essere calmi e lavorare tutti insieme, giocando ancora e ancora. Il mister è bravissimo, dobbiamo provare a prendere punti, crescendo di partita in partita".

Sei pronto a correre all'indietro con Hojlund?
"Speriamo, Hojlund è un giocatore forte, sono forti in transizioni e proveranno a fare il loro meglio. Ho giocato con il fratello a Francoforte".