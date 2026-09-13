Bologna, Theate a Sky: "Trasferta difficile, ma ora servono punti"

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Theate presenta Napoli-Bologna: trasferta difficile per i rossoblù, ma ora servono punti.

A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, il difensore del Bologna Arthur Theate è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara. Il calciatore rossoblù ha sottolineato le buone prestazioni offerte dalla squadra nelle ultime uscite, evidenziando però la necessità di iniziare a trasformare il gioco espresso in risultati e punti importanti per la classifica.

Theate: "Vogliamo crescere"

Theate ha parlato così prima del match contro gli azzurri: "Penso che abbiamo giocato molto bene. Non c'ero contro la Lazio ma dovevamo prendere punti, così come contro l'Atalanta. Il segnale positivo è che abbiamo giocato bene. Ora serve prendere punti. È una trasferta difficile, lo sappiamo ma vogliamo crescere".