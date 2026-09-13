Calaiò avverte il Napoli: "Anno molto difficile, entrare nelle prime 4 non è scontato"

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Calaiò analizza la crisi del Napoli e avverte sulle difficoltà nella corsa Champions.

Stasera alle 18 il Napoli affronta il Bologna nella quarta giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri cerca una vittoria per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. In collegamento con Sky Sport, l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha analizzato il difficile avvio di stagione dei partenopei, soffermandosi soprattutto sui problemi difensivi e sulle prospettive stagionali: "3 ko consecutivi? Se vediamo i risultati è normale l'amarezza e la paura. Tre sconfitte in tre partite: l'inizio del Napoli è stato difficile. Si sapeva da un certo punto di vista visto che il calendario non ha aiutato. Contro Inter e Como non ha sfigurato, la squadra c'è. Il problema è stato l'atteggiamento, la non concentrazione nel subire gol. Sono stati quasi tutti regali sia con il Como che contro l'Inter. Se ci fosse stato lo stesso atteggiamento visto contro l'Arsenal magari nelle altre due gare non avrebbe subito gol. Tutti si aspettavano un Allegri difensivista, ma è stato il contrario: il Napoli ha fatto meglio in fase offensiva che difensiva".

Calaiò: "Sarà un anno molto difficile e di sofferenza per il Napoli"

"Sono passate solo 3 giornate e l'allenatore deve amalgamare il gruppo con diverse assenze importanti. Qualcosina la società lo doveva fare, come in difesa dove serviva un giocatore più pronto ed a centrocampo dove sei contato .Stasera è importante il risultato, non importa il giocare bene o male. Per come la vedo io sarà un anno molto difficile e di sofferenza per il Napoli: entrare nelle prime 4 non è scontato, si sono rinforzate tutte soprattutto sulle alternative. C'è da migliorare sull'aspetto difensivo, si sono presi gol evitabili. Il Napoli deve ripartire lì, dall'atteggiamento e dalla condizione fisica che deve migliorare. Anche senza giocatori importanti il Napoli ha giocatori per battere il Bologna".