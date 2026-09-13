Bologna, Di Vaio spiega l'esclusione di Skorupski: "Si è presentato in ritardo"

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Di Vaio chiarisce il caso Skorupski prima del Napoli e analizza il mercato del Bologna.

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro il Napoli, spiegando le motivazioni dell'esclusione di Skorupski dai titolari: "Con Lukasz oggi è successo un piccolo problema alla riunione interna, presentandosi in ritardo. Da regolamento interno la decisione è stata questa, Lukasz l'ha accettata serenamente. Farà il tifo per Massimo (Pessina) e speriamo di fare una bella partita".

Sul mercato

"Abbiamo sostituito diversi giocatori, ma la coppia centrale di difesa ha giocato il Mondiale. Lucumì è andato alla Juve, è stato sostituito con Theate che ha giocato da noi. A centrocampo c'è una novità, davanti abbiamo investito. Rowe è stato sostituito da un giocatore che è stato protagonista nella Juve. Abbiamo una squadra nuova che deve capire il nuovo allenatore, le sue idee e farle sue. E ritrovare un'idea comune, che è differente da quella che c'era nel recente passato".

Ancora sui trasferimenti di quest'ultima sessione

"L'unica novità è stata la vendita di Rowe che non era preventivata. Il resto è stato condiviso dall'inizio con l'allenatore. Vendere Rowe ci ha messo in difficoltà, non volevamo farla e non era progettata. Ma gli atteggiamenti e i comportamenti sono troppo importanti per noi, il giocatore voleva andare via. Abbiamo fatto una vendita importante, lo abbiamo sostituito con un prospetto importante".