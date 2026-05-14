Borja Valero collega gli infortuni a Conte: “E’ il rischio dei carichi. Lui te lo dice proprio…”

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Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero, allenato da Conte in nerazzurro, ha dichiarato: "Il modo di allenare fa sì che sia tutto più facile per gli infortuni perché chiede il massimo in ogni allenamento e quello fa anche salire il livello, ma alcuni giocatori non riescono a gestire tutto il carico del lavoro nel corso della stagione, ma Conte è così, te lo dice dal primo minuto e lo sai e succese. Però quest'anno sono stati troppo.

Conte non ti spreme ma la sua esigenza in allenamento più la tua per voler fare bene e per dimostrare in allenamento che vuoi essere titolare comporta dei rischi, ma fa parte del gioco".