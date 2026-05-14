Borja Valero collega gli infortuni a Conte: “E’ il rischio dei carichi. Lui te lo dice proprio…”
TuttoNapoli.net
Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero, allenato da Conte in nerazzurro, ha dichiarato: "Il modo di allenare fa sì che sia tutto più facile per gli infortuni perché chiede il massimo in ogni allenamento e quello fa anche salire il livello, ma alcuni giocatori non riescono a gestire tutto il carico del lavoro nel corso della stagione, ma Conte è così, te lo dice dal primo minuto e lo sai e succese. Però quest'anno sono stati troppo.
Conte non ti spreme ma la sua esigenza in allenamento più la tua per voler fare bene e per dimostrare in allenamento che vuoi essere titolare comporta dei rischi, ma fa parte del gioco".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Manna-Roma, Romano: "Il Napoli ha chiuso le porte! ADL non accetta di perdere il ds" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
17 mag 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Pisa
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com