Incredibile De Siervo: "Finale Coppa Italia quasi ai livelli di finale Champions"

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L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato del momento del calcio italiano e della fase di rilancio che dovrà attraversare nell'immediato futuro: "Il calcio viene raccontato peggio di quello che è in realtà. C'è buona comunanza in termini di vita della Lega, tutti hanno la consapevolezza del momento delicato e di quella che deve essere una fase di rilancio del nostro calcio. L'agenda è comune, si sta parlando di contenuti e nelle prossime settimane possono esserci belle novità".

Oggi, il day after di una finale di Coppa Italia che ha visto prevalere l'Inter di Cristian Chivu dinanzi ad una splendida cornice di pubblico: "Evento cresciuto nel tempo, ormai al livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un'ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio", ha sottolineato l'ad della Lega Calcio. Infine, un pensiero agli Internazionali d'Italia con l'augurio a "Sinner e a Binaghi per il massimo del successo. Sono un amante dello sport, del tennis e degli Internazionali", le sue parole riportate dal Cds.