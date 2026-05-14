Futuro Conte, Orsi: "Per me deve restare. Avrà già parlato con ADL"

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Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto a Radio Marte: "La stagione del Napoli francamente non è stata indimenticabile, perchè gli azzurri hanno lottato per lo scudetto sino a gennaio al massimo, considerando anche i flop in Champions e in Coppa Italia. Certo, c’è stata la vittoria in Supercoppa, ma ci si aspettava di più anche in virtù del mercato realizzato. Non è chiarissimo il ‘colore’ di questa annata, è nebuloso, a Pisa contro chi è già retrocesso le insidie sarebbe quello di pensare di ricevere in regalo i tre punti. E invece bisogna stare molto attenti, tenendo conto che il Verona ha pareggiato a Torino con la Juventus e che il Milan ne ha presi tre in casa dall’Udinese.

“In ogni caso confermerei Conte, perchè è un allenatore di grande spessore, ha vinto lo scudetto, è di grande coinvolgimento. Certo, ha commesso alcuni errori, soprattutto di gestione, ma averlo come allenatore significa avere delle certezze. Del resto, Chivu e Fabregas a parte, quale tecnico non ha commesso errori? Da Sarri ad Allegri e Gasperini, non mi pare che abbiano fatto mirabilie. Penso che Conte e De Laurentiis abbiano già parlato, sul discorso infortuni credo che Antonio abbia commesso alcuni errori di gestione e sicuramente, da professionista quale è, ha già analizzato le cause dei tanti infortuni. In ogni caso lui è un vincente perchè ossessionato dalla vittoria”