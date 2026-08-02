Ferlaino e ADL, show insieme sul palco: "Via al 2° tempo? Per salvare il cuore!"

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Centenario SSCNapoli, lo spettacolare confronto tra i presidenti dei quattro scudetti azzurri.

Uno dei momenti più autentici e divertenti della festa per il centenario della SSC Napoli è arrivato con il siparietto tra l'ex presidente Corrado Ferlaino e il presidente attuale Aurelio De Laurentiis, protagonisti di 4 scudetti complessivi ed uno scambio di battute che ha regalato al pubblico sorrisi e ricordi.

Ferlaino: "Napoli mi proibisce di vedere il mondo"

Alla domanda su cosa si provi a ritrovarsi insieme dopo quasi un secolo di storia condivisa, Ferlaino ha risposto con parole cariche di affetto per la città: "Quasi 100 anni di storia, insieme. Non potrei vivere altrove, quando faccio un viaggio e sto 2-3 giorni fuori, mi viene il magone e devo tornare di corsa. Mi proibisce questo di vedere il mondo". Un legame quasi viscerale con Napoli, quello raccontato dallo storico ex presidente, che ha guidato il club azzurro per decenni prima dell'era De Laurentiis.

Il siparietto tra i due presidenti e la scaramanzia

Non si è fatta attendere la battuta di De Laurentiis, che ha voluto scherzare su un aneddoto del passato legato a Ferlaino: "L'avevano messo in mezzo, volevano fargli fare il produttore". Pronta la replica dell'ex presidente, sul suo consueto stile ironico: "Ognuno deve fare il suo mestiere...". Il botta e risposta è proseguito con De Laurentiis che ha ricordato con affetto un'abitudine scaramantica di Ferlaino: "Ma tu ti nascondevi allo stadio? Quando ti ho invitato al secondo posto te ne andavi...". Una domanda a cui Ferlaino ha risposto raccontando il proprio rapporto, quasi conflittuale, con le partite del Napoli: "Volevo salvare il mio cuore, ci sono due tempi, il primo pensi che c'è sempre il secondo e quindi andavo via e poi accendevo la radio per il risultato".

"Le donne fanno male al cuore? No, al massimo il portafogli. Ed il Piemonte non lo sopporto".

A chiudere lo scambio, un'ultima battuta capace di strappare l'ennesima risata al pubblico presente, quando a Ferlaino è stato chiesto se siano le donne a far male al cuore: "No, al massimo il portafogli". Pensavi che ADL avrebbe risollevato il Napoli? Ferlaino non ha dubbi: "Sì, c'è un grande pubblico, grandi entrate e lui è bravo ed ero convinto. Il momento più bello? La Coppa Uefa, ma anche le vittorie a Milano e Torino, io il Piemonte non lo posso sopportare", ill siparietto tra Ferlaino e De Laurentiis racconta bene il filo che unisce le diverse epoche della storia del Napoli: presidenti diversi, stili diversi, ma un'unica, autentica passione per i colori azzurri, capace di emozionare ancora oggi i tifosi presenti alla festa del centenario.