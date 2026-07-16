Allegri, quale modulo? Impallomeni: "Mi aspetto il 4-3-3: ecco perché..."

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Arriva Massimiliano Allegri al Napoli: quale modulo sceglierà e che tipo di calcio farà? Le ipotesi di Stefano Impallomeni, ex calciatore

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per parlare dell'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Se a Napoli non fai un certo tipo di calcio, è difficile che tu possa vincere il campionato. Devi giocare a calcio, devi proporre calcio per vincere lì. I tifosi vogliono vedere belle partite. Allegri con la Juve mi divertivo, aveva interpreti fenomenali, ha dato anche spettacolo, sennò non centri due finali di Champions. A Napoli devi proporre con quei giocatori, non mi meraviglierei se facesse il 4-3-3, che non ha fatto da altre parti perché non aveva il materiale".

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