Paganini a sorpresa: "Per Allegri sono sacrificabili De Bruyne e Lobotka"

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Calciomercato Napoli, il giornalista Paolo Paganini svela: nell'idea di Massimiliano Allegri non sono indispensabili Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka

Il giornalista Rai Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito un estratto.

Che succederà al Napoli?

"Dipende dalle scelti che vuole fare Allegri. Lui vuole portare Rabiot al Napoli, Amorim lo vorrebbe tenere ma il giocatore vorrebbe andare da Allegri. Il Napoli deve abbassare il tetto ingaggi, c'è in uscita Anguissa, De Bruyne, ma ci sono problemi. Lobotka è una chance importante, è un pallino di Spalletti. Allegri ha un'idea di giocatori fisici in mezzo al campo, possono essere sacrificabili De Bruyne e Lobotka per diminuire anche il monte ingaggi".

Sul mercato dell'Inter:

"C'è l'Inter motto attiva, c'è incrocio Inghilterra-Argentina importante. Marotta sta stringendo anche per Romero, oltre che per Spence. Per entrambi si parla di 80-90 mln. Su Spence c'è già il sì del giocatore, su Romero ci sono più difficoltà, perchè De Zerbi lo considera un giocatore importante. Romero però ha aperto all'Inter, quando hai la forza dei giocatori che dicono sì, la trattativa subisce una sterzata. L'Inter poi fa la Champions, il Tottenham no".

Frattesi in uscita?

"Ha mercato in Premier, col Newcastle, e la Turchia, che è un mercato importante ora.

Guardate cosa è successo alla Roma con Greenwood".

E Pulisic?

"Ha un'offerta dal New York di 10 mln di ingaggio, ma per me rimane al Milan".