Corsa Scudetto, Sechi: "Non vedo sorprese: Napoli e Inter sono davanti a tutti"

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Serie A 2026/27 alle porte, per la lotta al vertice il giornalista Nicola Sechi si aspetta pochi ribaltamenti: saranno Napoli e Inter a giocarsela

Il giornalista Dazn Nicola Sechi è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Spagna-Argentina è la finale di due squadre che meritano di stare lì. Al netto di Inghilterra, Francia e percorsi più o meno fortunati. Fino alle 22 di ieri sera avrei detto che la Spagna fosse favorita per la finale. Pensavo che l'Inghilterra battesse l'Argentina. In realtà succede sempre qualcosa di mistico. Segnano gli inglesi, Tuchel sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare a livello tattico, ma l'Argentina aggredisce, ha tante occasioni. La Spagna ha qualcosa in più, l'Argentina ha qualche lacuna. Vincerà la Spagna, ma in maniera tutt'altro che agevole. È una Spagna più pronta. Ma l'amicizia e il gruppo dell'Argentina è qualcosa di unico. L'uomo copertina del Mondiale è Oyarzabal, ha dei numeri straordinari. È l'antieroe. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa del genere. Come agli Europei De La Fuente sceglie i suoi uomini e Oyarzabal segna in semifinale.

Serie A interessante il prossimo anno? Onestamente in questo campionato vedo meno sorprese ai piani alti della classifica. Napoli e Inter partono davanti a tutti. Como e Roma dipenderanno tutto dalla Champions. La Fiorentina sta facendo un mercato eccezionale. Non pensavo che Atta potesse restare in Italia e andare in una squadra senza coppe. E se riesce a tenere Kean, può essere una squadra che fa molto bene. L'Atalanta è un'altra incognita, perché Sarri tende a fidarsi dei suoi uomini fissi. Con Gaetano bisognerà capire come la squadra cambierà. Sarà un campionato interessante. Per quanto Allegri sarà un'incognita, il Napoli ha una struttura di giocatori ben diversa dal Milan".