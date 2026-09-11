Braglia boccia Allegri: "Ha problemi in tutte le partite nonostante rosa di qualità"

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L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, in particolare del Como: "Fabregas come Guardiola? Penso proprio di sì, visto quello che sta facendo e l'apprezzamento che ha a livello di spettacolo del Como. Credo che abbia tutte le capacità per andare in squadre molto più blasonate, dove si farà apprezzare ancora di più. Ma il Como se continua così, non è detto che non raggiunga traguardi ambiziosi".

Douvikas per ora titolare al posto di Kean?

"E' lui il titolare indiscusso. Fabregas ha parlato chiaro, ma ha voluto a tutti i costi Kean. Sicuramente nel corso di quest'anno avrà le opportunità per giocare. Oggi negli ingranaggi del Como, Kean sembra ancora spaesato. Douvikas dà maggiori garanzie. Il Como per me rimarrà molto dentro la Champions, passerà anche il turno, ma ci sarà spazio anche per Kean".

Napoli, si fermano anche Alisson e Meret. E ora che si aspetta?

"Se Allegri ha scelto Meret come titolare, quando si riprenderà lui tornerà titolare. Il dualismo non va bene, deve esserci un titolare e poi un sostituto. Io per Meret ho sempre speso ottime parole, fa parte di quella scuola portieri italiani di cui dobbiamo andare fieri. Credo che Meret sa dare il suo contributo. Sul Napoli dico che non era scontato che perdesse col Como, ha preso una lezione dai lariani. Il Napoli ha avuto grosse lacune, con quelle qualità quelle lacune non doveva averle. Ha fatto fatica in tutte le partite".

Quali le mosse per rilanciare il Napoli?

"Il lavoro da fare? A livello agonistico vedo un Napoli quasi spento, io allenatore devo infondere al giocatore quello spirito che fa la differenza in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Non intravedo quella cattiveria agonistica nel voler fare risultato. Io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse per lo Scudetto".