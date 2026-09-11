Dalla Francia, Riolo: "Allegri fermo al Medioevo! Calcio che non esiste più! Vi addormentate..."

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Continuano a piovere copiose le critiche nei confronti di Max Allegri, arrivato alla terza sconfitta consecutiva, ma soprattutto a lunghe fasi di passività nelle varie partite che sembrano non esaltare squadra e soprattutto tifosi ed addetti ai lavori. Ne ha parlato anche Daniel Riolo, giornalista dell'emittente francese RMC Sport, che è intervenuto a Radio Napoli Centrale spiegando le critiche post-Arsenal:

"Le mie parole su Allegri? Allegri è un allenatore totalmente fuori dal mondo del calcio moderno, è fermo al medioevo. Lo ricordo per lo squadrone che allenava alla Juventus, le sue idee probabilmente erano coperte da dei giocatori fortissimi ma io ricordo anche l’anno scorso al Milan, con i tifosi che a San Siro si addormentavano quando vedevano il suo gioco. Non è possibile giocare così nel 2026, il dibattito su questo gioco così difensivo non può esistere più. Neanche le squadre piccole come il Bodo Glimt giocano così col blocco basso. Il gioco di Allegri non si può vedere, anche se vinci due tre partite e vai in Champions, poi vieni umiliato. Il Como mi fa chiedere perché non ci siano allenatori italiani che giocano così. La gente al Maradona si addormenterà, penso che i tifosi si divertiranno di più andando al cinema. Non ci sono argomenti per difendere il calcio di Allegri.

Che capolavoro sarebbe quando col blocco basso impedisci all’altro di giocare? Solo in Italia si ragiona così. Allegri sta da anni nel calcio italiano e trovi pochissime partite belle. Devi proporre qualcosa tutte le settimane, anche se perdi. Con questa mentalità, l’Italia non è andata al Mondiale per tre volte consecutive. Il calcio è in costante evoluzione, anche Conte proponeva un calcio noiosissimo. Ha fatto fare una bella figura all’Italia del 2016 e almeno nel suo caso c’era qualcosa da vedere. Con Allegri, non esiste il protagonismo. Sono anni che un calcio così difensivo non premia più".