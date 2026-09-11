Difesa migliorata con l'Arsenal? Borghi: "Non concordo con Allegri, divario grande!"

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Fanno discutere le parole di Max Allegri, soddisfatto della prova con l'Arsenal che ha visto il Napoli mai pericoloso subendo comunque tante occasioni. Ne ha parlato anche Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport: "Io mi sono fatto un'idea di una squadra che ha bisogno di lavorare. Ha potenzialità, ma gli infortuni tornano ad essere un tema. La necessità è di trovare il modo di far rendere questa rosa. E per farlo bisogna avere idee. C'è da dire che il Napoli non è stato fortunato nel calendario con tre big match consecutivi. Sono tre sconfitte diverse l'una dall'altra. Questi segnali netti di un cambiamento non li ho percepiti. Anche contro l'Arsenal è uscita una certa narrazione, perché lo scarto è stato minimo. Il divario con l'Arsenal però è stato grande. E poi le assenze di McTominay e Anguissa, contro l'Arsenal, sono gravosi. Non sono stato d'accordo con le parole di Allegri nel post-partita sulla miglior difesa. Bisogna vedere assolutamente dei miglioramenti contro il Bologna", le parole di Borghi a Radio Napoli Centrale.

Le prossime sfide a Bologna e Fiorentina

"Mi aspetto una squadra che salga sia nel baricentro, che di atteggiamento. Sono curioso di vedere davvero se ci sarà un cambiamento. De Bruyne? Mi auguro e sono convinto che possa crescere. Poi io sono convinto che i FAB Four sono difficili da far coesistere in una condizione stabile. Nessuno dei quattro è un esterno puro. La mia pazza idea è che KDB possa fare il dodicesimo uomo. Allegri ha in mano una rosa che non è stata rafforzata, ma ha un potenziale. E può esprimersi attraverso un gioco abituato alla dimensione del Napoli e dalla stimolazione di giocatori che hanno vinto tanto. Bisogna tenerli attivi. Andando contro il senso comune, De Bruyne te lo immagini in modo differente. La squadra che finisce è quasi più importante della squadra che inizia. Come cambia il Napoli con Milinkovic-Savic? Sicuramente cambia, ma non si può pensare che la pallata può essere il piano A. È una cosa in più. Lo stesso Allegri chiede di capire i momenti della partita e di palleggiare di più. Poi Savic può essere un fattore in più".