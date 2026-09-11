Fabregas-Allegri, Pedullà: "In 24h visto calcio e anti-calcio! C'è chi gioca e chi specula"

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Continuano a piovere critiche su Max Allegri che, nonostante un organico diverso da quello del Milan, continua a non convincere per fasi di passività prolungate, come accaduto anche per quasi tutto il match con l'Arsenal. Ne ha parlato a Sportitalia anhce il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà:

"In 24 ore ho visto la differenza tra il calcio e l'anti-calcio. Un conto è che tu aspetti solo che gli altri sbagliano per fare qualcosina, aspettando in autogrill dentro il pullman, un altro è giocare come fa il Como con una mentalità incredibile, un lavoro non improvvisato, una semina incredibile, saper anche soffrire nei momenti difficili ma sempre giocando. Perciò il calcio e l'anti-calcio, ci siamo lustrati gli occhi e capito il lavoro rispetto allo speculare su un errore altrui", il pensiero del giornalista Alfredo Pedullà, approvato dagli ospiti in studio.