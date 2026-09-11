Kvaratskhelia ricorda Napoli: "Un orgoglio aver giocato lì. Ed il mio soprannome preferito..."

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Khvicha Kvaratskhelia dopo una stagione travolgente è tra i nomi da considerare per la vittoria del Pallone d'Oro, anche se peserà la sua assenza dal Mondiale. E anche in Francia ormai lo chiamano con diversi soprannomi che ne esaltano il talento. Lui in una intervista rilasciata a The Athletic dice di preferirne uno in particolare, nato nel suo periodo in Italia: "Il mio preferito è Kvaradona", dice sorridendo, per poi svelare anche alcuni retroscena legati alla sua esperienza partenopea.

Kvaradona e l'orgoglio di aver giocato a Napoli

“Sono davvero orgoglioso di avar giocato al Napoli. Quando mi chiamano così, è un privilegio e anche una pressione, perché quando ti paragonano a uno dei migliori giocatori di calcio della storia, è davvero difficile da gestire. Nessuno può essere paragonato a Maradona, ma è un piacere", le sue parole. Fu durante il suo periodo nel sud Italia che Kvaratskhelia iniziò a indossare i calzini bassi, che da allora è diventato una sorta di marchio di fabbrica: "Era la mia prima partita al Napoli e ho sentito crampi per 35 minuti", spiega. “Perché era la mia prima partita, forse ero stressato. Normalmente, ho giocato (con i miei calzini), come al solito. Stavo pensando che potrebbe essere un bene per i miei crampi abbassare i calzini. Dopo di che, ho segnato il gol, quindi stavo pensando che forse era fortuna. Dopo di che non l'ho cambiato".