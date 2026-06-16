Dal Brasile, Durante consiglia: “Araujo ha gran fisico e due piedi buoni"

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Sabatino Durante analizza il Brasile di Ancelotti e promuove Evertton Araújo.

A Stile Tv nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano e sudamericano: "Il Brasile ha sbagliato i primi 20 minuti perché se la sono fatta addosso, per fortuna hanno a che fare con Ancelotti perché la stampa fa delle domande da tifoso non da giornalista. Il Brasile è una squadra in costruzione, Ancelotti ha sempre messo in campo una formazione diversa e non lo dico in senso negativo, lo ha fatto per necessità.

Sì poteva vincere contro il Marocco e sono convinto che pian piano il Brasile si aggiusterà perché c'è qualità. Ci sono giocatori giovani straordinari. Evertton Araújo ha un grande fisico, due buoni piedi e non gli tremeranno le gambe nel Maradona. Ha tutti i presupposti per fare bene. Il Flamengo è una bottega cara e parliamo di un buon giocatore, non un fuoriclasse".

Chi è Evertton Araujo?

Evertton Araujo, difensore classe 2003 del Flamengo. Quest’anno ha collezionato 13 presenze e 1 assist. In queste ultime ore di mercato è stato accostato al Napoli, sul brasiliano resta vivo anche l’interesse del Chelsea. Il Flamengo chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciarlo andare, ma la scadenza del contratto potrebbe agevolare la trattativa.