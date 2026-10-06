Pres. CONI sul commissariamento FIGC: “Malagò è stato vittima, assemblea non valida”

Buonfiglio spiega il commissariamento FIGC, definisce Malagò una vittima e chiarisce perché l’Assemblea elettiva non è valida.

Dopo la nomina di Giovanni Malagò a commissario straordinario della FIGC, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha ricostruito in conferenza stampa i passaggi che hanno portato al commissariamento della Federcalcio. Il numero uno del Comitato Olimpico ha respinto l'idea di un compromesso dettato dall'imbarazzo e ha individuato nel mancato tesseramento di Malagò il nodo che ha fatto decadere l'assemblea elettiva. “Assolutamente nessun imbarazzo, i fatti accaduti nell’ultimo periodo sono stati determinanti. Tutto è nato qualche mese fa con il ricorso dell’avvocato Miele, al quale era stata negata la candidatura. Da lì è partita un’informazione non corretta dagli uffici della FIGC”. Buonfiglio ha spiegato che, dopo gli accertamenti, “il Procuratore Federale ha detto che non fosse tesserato” e che successivamente il Procuratore dello Sport avrebbe richiesto l'intervento del CONI per le violazioni riscontrate.

Buonfiglio: “Malagò vittima, è saltato tutto e l’Assemblea FIGC non è valida”

Buonfiglio ha rivendicato la necessità di applicare le regole nonostante le pressioni ricevute: “Potete immaginare quante pressioni abbiamo ricevuto dall’interno del mondo dello sport e dall’esterno, pressioni alle quali ho sempre detto che le regole vanno rispettate. Se crei un precedente sbrachiamo tutti”. Da qui la decisione di commissariare una Federazione dal peso enorme per lo sport italiano: “Ha vinto lo sport, con questo commissariamento della FIGC che, permettetemi, non è mica la canoa. Questo è il primo punto che abbiamo riaffermato oggi, alla faccia di tutti quelli che parlano di Malagò prima e Malagò dopo”. Il presidente del CONI ha però escluso responsabilità dirette dell'ex presidente federale: “Per me Malagò è stato vittima, può essere stato superficiale ma ci voleva qualcuno che gli dicesse che mancava il tesseramento”. Il problema, secondo Buonfiglio, sarebbe quindi a monte: “All’inizio di ogni elezione assembleare bisogna verificare che tu abbia i poteri e i requisiti per essere accreditato. Se non li hai, non partecipi. Lì è saltato tutto, per questo l’Assemblea non è valida”. Una situazione che comporterà nuove elezioni e la decadenza del Consiglio Federale: “Capisco la preoccupazione di rifare le elezioni e la decadenza del Consiglio Federale, ma non siamo noi i responsabili. Questa è una sconfitta per il mondo sportivo che non ha lavorato bene”. Nella decisione è stato valutato anche il momento positivo della Nazionale: “Ho analizzato anche il percorso positivo della Nazionale, potevamo interferire in un progetto tecnico che è partito così? Questa è un’altra responsabilità che spetta al presidente del CONI”.

Buonfiglio ha infine affrontato il caso delle dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale, auspicandone il ritorno: “Essere stata coinvolta in questa storia a mio avviso è un qualcosa di sbagliato e mi auguro che vengano respinte le sue dimissioni. L’ho annunciato al commissario Malagò, essendo commissario dovrò dire io a lui di reintegrare la Bianchedi”. Il presidente del CONI ha quindi richiamato il valore del confronto interno: “Il parere contrario fa parte dei principi della democrazia. L’importante è arrivare a una delibera unanime, e sia settimana scorsa che oggi si è arrivati a una delibera unanime”.