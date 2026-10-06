Ufficiale FIGC commissariata, Malagò commissario fino alle nuove elezioni: la scadenza massima

Il CONI ratifica all’unanimità il commissariamento della FIGC: Malagò commissario fino alle nuove elezioni, da celebrare entro gennaio.

Adesso è ufficiale. Il Consiglio Nazionale Straordinario del CONI, riunito oggi al Foro Italico, ha ratificato all’unanimità la delibera della Giunta Nazionale relativa al commissariamento della FIGC e alla nomina di Giovanni Malagò come Commissario Straordinario. In apertura dei lavori, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha ricostruito i passaggi precedenti e successivi all’elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio, illustrando anche le iniziative formali e i pareri giuridici che hanno portato alla convocazione della Giunta e del Consiglio Nazionale. La ratifica completa dunque l’iter avviato nelle scorse ore e rende effettivo il commissariamento della Federazione.

Malagò commissario FIGC, elezioni entro il 31 gennaio 2027

Il mandato affidato a Malagò ha un obiettivo preciso: convocare e celebrare entro e non oltre il 31 gennaio 2027 l’Assemblea Straordinaria Elettiva che dovrà ripristinare le cariche federali “in un contesto di piena legalità e osservanza delle norme federali”. Fino a quel momento, il Commissario Straordinario avrà anche il compito di vigilare sul regolare funzionamento dell’apparato della FIGC. La decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Nazionale del CONI e rende quindi definitiva la soluzione individuata: Malagò lascia formalmente la presidenza della Federcalcio, ma continuerà a guidarla nelle vesti di commissario fino al ritorno agli organi federali eletti.