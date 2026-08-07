Vergara e il ruolo di mezzala: "Allegri mi chiede postura giusta e pulizia tecnica"

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Antonio Vergara ha parlato delle prove da mezzala che sta facendo in ritiro con Massimiliano Allegri: "Pensavo di avere già alcune cose"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, nella sua intervista a Sky Sport ha parlato anche del suo nuovo ruolo da mezzala: "Allegri mi sta provando da mezzala. Mi chiede di imparare la postura del corpo, la pulizia tecnica e tanti altri aspetti del ruolo. Mi sta facendo capire che ci sono cose che pensavo di avere già e che invece devo ancora imparare".

Vergara sui big a centrocampo del Napoli

"Cerco di prendere qualcosa da tutti. Da Frank prenderei l'aggressività e il tempo dell'uscita in pressione. Da Scott gli inserimenti. Da Kevin, invece, la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri"