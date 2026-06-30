Calciomercato Napoli, Del Genio approva Muci: “Profilo interessantissimo: ha tutto!”

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Paolo Del Genio analizza il profilo di Ernest Muçi, attaccante del Besiktas seguito dal Napoli, evidenziandone qualità tecniche e fisiche.

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il profilo di Ernest Muçi, attaccante classe 2001 del Besiktas seguito dal club azzurro nell’ambito delle strategie di rafforzamento offensivo. Il giornalista ha evidenziato come il giocatore possieda caratteristiche complete che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il calcio moderno, sottolineando anche le possibili implicazioni tattiche legate a un suo eventuale arrivo in Serie A.

Muçi e le possibili idee tattiche del Napoli

Nel suo intervento, Del Genio ha tracciato un quadro dettagliato delle qualità del giovane attaccante e delle riflessioni che il Napoli potrebbe fare sul suo utilizzo: "Ha tutto: fisico, tecnica, due piedi, progressione, rapidità nei movimenti e anche un po’ di testa. Se viene questo ragazzo è interessante capire che pensiero ha fatto il Napoli ed è forse interessante capire se veramente c’è un pensiero serio al 4-2-3-1".