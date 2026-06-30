Impallomeni sulle parole di Manna: “Ho ripensato a Pinocchio, è tutta strategia"

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Impallomeni ironizza sul mercato: “Pinocchio”, poi spiega la strategia di Napoli, Inter e Juve.

Le recenti dichiarazioni di Giovanni Manna, Piero Ausilio e Giovanni Carnevali hanno offerto un primo quadro delle strategie di mercato di Napoli, Inter e Juventus in vista della nuova stagione. Il Napoli si considera già competitivo e concentrato su pochi interventi mirati, l'Inter sembra intenzionata a muoversi senza particolare fretta, mentre la Juventus appare orientata a intervenire con maggiore decisione per rinforzare la rosa e colmare il divario con le rivali.

Impallomeni: "Ho ripensato a Pinocchio, è tutta strategia"

Nel corso della trasmissione di TMW Radio, il gionalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato con ironia le dichiarazioni dei dirigenti delle tre big italiane, lasciando intendere che le parole pronunciate in questa fase del mercato vadano interpretate soprattutto come parte della strategia negoziale dei club. "Ho ripensato a Pinocchio (scherza, ndr). Detto questo è tutta strategia".