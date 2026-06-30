Sepe svela: “Gila? Lo portai in giro per Napoli. Ama la città, sarebbe felicissimo di trasferirsi”

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Luigi Sepe analizza il possibile dualismo tra Alex Meret e Guglielmo Vicario nel Napoli. L’ex portiere azzurro si esprime anche su Mario Gila

Luigi Sepe, ex portiere tra le altre di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare alcune delle possibili scelte del club azzurro, soffermandosi in particolare sulla gestione del ruolo tra i pali e sulle dinamiche legate alla titolarità. Secondo l’ex estremo difensore, la convivenza tra due portieri di alto livello può rappresentare una risorsa, ma allo stesso tempo richiede gerarchie ben definite.

Sepe su Meret, Vicario e il possibile arrivo di Gila

Nel suo intervento, Sepe ha chiarito la propria visione sulla possibile alternanza tra Alex Meret e Guglielmo Vicario: "Secondo me sono due portieri di grandissimo valore. Però ritorniamo sempre allo stesso discorso: chi gioca? Da fuori sembra tutto semplice, ma un portiere vuole giocare. All’inizio parte uno, poi se dovesse fare male può cambiare. Però all’inizio c’è sempre un titolare". L’ex portiere ha poi espresso parole molto positive anche su Mario Gila, considerandolo un innesto di grande prospettiva per il Napoli: "Gila? Sarebbe un grandissimo colpo sia per l’attuale rosa sia in prospettiva. È giovane, fortissimo e conosco bene le sue qualità. Mi auguro davvero che possa arrivare a Napoli. L’ho portato in giro per Napoli quando venne con la sua compagna. Ama la città e sarebbe felicissimo di trasferirsi".