Padovan sta con Allegri: "Esonerarlo sarebbe inutile e dannoso"

Giancarlo Padovan difende Allegri e analizza la crisi del Napoli: preoccupazione per Porto e Lazio, con gli infortuni che condizionano gli azzurri.

Il Napoli deve ritrovare risultati e fiducia, ma secondo Giancarlo Padovan le responsabilità di Massimiliano Allegri vanno valutate alla luce della pesante emergenza infortuni. Il giornalista, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Sempre Con Te, ha dichiarato: "Il Napoli non sta attraversando un buon periodo, la vittoria di Monza è stata illusoria, ma a discapito del mister ci sono gli infortuni. La Juventus domenica era la più falcidiata, ora il Napoli ha una decina di infortuni e chi c'è non sta neanche al massimo come De Bruyne. Ora avrebbe il diritto di giocarsi la Champions con una squadra decente e decorosa, ma questa possibilità non ce l'ha. Bisogna fare quadrato". Sulla sfida contro il Porto, Padovan ha aggiunto: "Sono molto preoccupato per la partita di stasera, il Napoli non sta bene. Il Porto è vero che sta a zero punti in Champions, ma è allenato da Farioli che conosce benissimo le nostre squadre. Allegri è bravo in queste situazioni a dare il meglio di sé, ma bisogna riconoscergli che con tanti infortunati non si possono fare i miracoli. Una svolta è attesa, sono anche fiducioso".

Padovan: "Contro la Lazio il Napoli rischia di perdere definitivamente il quarto posto"

Il giornalista ha poi spiegato perché considera particolarmente delicata la prossima sfida di campionato: "Dove il Napoli ha più da perdere? Forse domenica al Maradona, perché la Lazio è la rivelazione del campionato e il Napoli non può permettersi un'altra sconfitta. In Champions la strada è ancora lunga. Lì, le partite da giocare sono ancora tante. In campionato invece il Napoli ha già incassato quattro sconfitte. Ma con un'altra sconfitta non le prendi più quelli del quarto posto. Il Napoli però non è in condizione, ha perso anche male contro la Juventus. Ha buttato tutto, se resti in dieci agevoli gli avversari. Deve trovare dentro di sé le risorse fisiche e mentali per fare fronte a questi impegni". Infine, una presa di posizione netta sull'eventualità di cambiare allenatore: "Esonerare Allegri è assolutamente inutile e dannoso. Ma anche alla Juve si parlava di Conte al posto di Spalletti. Con tutti questi infortunati sono troppe le variabili a cui ti esponi. Ma io dico: via Allegri e poi chi arriva? Si va su Pioli? Si va su Benitez? Ma dai, cerchiamo di essere seri. Allegri ha un legame contrattuale forte. E il Napoli non può permettersi di pagare un altro allenatore".