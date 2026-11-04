Lucca, l'ex allenatore: "Ha bisogno di aiuto! Via dal Napoli a gennaio? Può essere una soluzione"

Rosario Pergolizzi, ex allenatore di Lorenzo Lucca al Palermo, analizza le difficoltà dell'attaccante del Napoli e spiega come potrebbe ritrovare fiducia.

Il momento complicato di Lorenzo Lucca continua a far discutere. L'attaccante del Napoli non è riuscito a sfruttare pienamente l'occasione avuta contro la Juventus e questa sera, nella sfida di Champions League contro il Porto, dovrebbe lasciare nuovamente il posto a Rasmus Hojlund. A parlare delle difficoltà del centravanti azzurro è stato Rosario Pergolizzi, allenatore che lo lanciò ai tempi del Palermo e che conosce bene le sue caratteristiche tecniche e caratteriali.

Pergolizzi: "Lucca e Hojlund sono completamente diversi. Lorenzo ha bisogno di tempo"

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, Pergolizzi ha spiegato perché il paragone con il danese rischia di penalizzare Lucca: "Lucca non è Hojlund. Hanno caratteristiche diverse. Hojlund è uno che, oltre a saper giocare il pallone, attacca la profondità. È un giocatore che ti permette di abbassarti perché ha gamba, riparte e riesce a portarti dall'altra parte del campo. Lucca, invece, è un giocatore predisposto a fare sportellate, anche se a volte le fa male, ma soprattutto è abituato a stare dentro l'area di rigore. Sono due cose completamente diverse". L'ex tecnico rosanero ha poi sottolineato le difficoltà di giocare in una piazza esigente come Napoli: "Lucca ha altre qualità e in questo momento essere l'alternativa a Hojlund non è facile. Secondo me, con il tempo, utilizzandolo come seconda o terza punta, avrà modo di mettersi sicuramente in evidenza. Ci vuole tempo". Pergolizzi ha anche aperto alla possibilità di un'esperienza altrove per ritrovare continuità: "Probabilmente, se lo mandassero a giocare da qualche parte per poi farlo tornare, potrebbe essere una soluzione". Infine, un passaggio sulle difficoltà psicologiche e realizzative dell'attaccante: "Lorenzo è fatto così. Ripeto, ha bisogno di aiuto e di sentirsi importante. Sono convinto che riuscirà a venirne fuori. Anch'io, avendolo allenato, mi chiedo come mai in questo momento abbia perso questa confidenza con il gol. A volte lo vedo involuto, fa fatica anche negli spostamenti e nei movimenti. Probabilmente bisognerebbe capire che cosa prova, quali sensazioni ha".