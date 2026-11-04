De Giovanni difende Allegri: "Il più innocente! Nemmeno Guardiola farebbe meglio"

Maurizio De Giovanni critica la costruzione della rosa del Napoli, difende Allegri e solleva dubbi sulle strategie di De Laurentiis e sul futuro societario.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso della trasmissione Sempre Con Te, ha analizzato il difficile momento del Napoli, individuando nella costruzione della rosa una delle principali responsabilità della crisi azzurra: "Quanto sto soffrendo? Il tifoso soffre quando le aspettative vanno deluse. Non nutrivo grandi aspettative, ero convinto che questa rosa sia male assemblata. Non puoi pensare che Alisson e Lang o Gilmour e Lobotka siano intercambiabili, sono profondamente diversi. Poi questa rosa ha un'età media altissima. Ha uno storico di infortuni serio. E ci sono gravi colpe, perché se prendi Badiashile con vari infortuni e poi si infortuna sempre allo stesso punto, allora è colpa di chi l'ha preso". De Giovanni ha poi aggiunto: "A fronte di questo, la scommessa del Napoli su questa rosa impoverita dalla mancanza di Jesus, Elmas e Gutierrez. Il tifoso chiaramente soffre, non credo che il Napoli sia in una posizione sottostimata. C'è gennaio, è un'opportunità che la società ha per mettere a posto le cose. Per trovare delle strutture che possono migliorare. E poi c'è il rientro dagli infortuni, sempre che non si infortunino gli altri".

De Giovanni: "Allegri è il più innocente. Neanche Guardiola farebbe meglio"

Lo scrittore ha quindi difeso Massimiliano Allegri, sottolineando le difficoltà provocate dalle numerose assenze: "L'identità? Ma come la trovi l'identità. Se non puoi far conto con i giocatori in un tempo congruo, a causa degli infortuni, come la trovi un'identità di gioco. Vergara e De Bruyne non sono gli stessi giocatori. Il più innocente è Allegri. Ha solo una colpa: aver accettato in maniera silenziosa questa situazione. Credo che Allegri abbia accettato la situazione non potendo scegliere tanto, visto quanto successo al Milan. Ho il sospetto personale che nemmeno Guardiola con questi infortuni potrebbe fare meglio. Se si cambia Allegri devi tenere conto che devi pagare lo staff per altri due anni. E chi prendi poi? E poi devi pagare lo staff nuovo per fare che? Giocare con gli stessi con cui giocherebbe Allegri?". Non sono mancate considerazioni sulle strategie economiche e societarie: "La necessità era chiudere il bilancio 2026 con dei parametri. E spiega tutto il mancato mercato, il lavoro sulle concessioni delle strutture, spiega il mancato rinnovo di molti giocatori come Anguissa, Lobotka e McTominay. Non sappiamo se la volontà reale è quella di vendere, non sappiamo cosa si voglia fare". De Giovanni ha affrontato anche la questione stadio: "Vorrei una risposta da qualcuno: a cosa servirà al Comune di Napoli uno stadio senza pista d'atletica se non ci gioca il Napoli. Se poi ti proponi per ospitare le Olimpiadi con Roma… Vuoi fare tutti concerti? Non credo. Penso che sia tutta una manfrina, obbligatoriamente il Napoli giocherà al Maradona. Sento parlare dell'area Q8 che però non è urbanizzata". Infine, un passaggio sulle dichiarazioni di Allegri alla vigilia della sfida contro il Porto: "Le dichiarazioni di Allegri sono servite ad alleggerire la pressione del gruppo? Certo che non è un'ultima spiaggia la partita di Porto, ma resta da chiedersi che senso ha dare una dichiarazione rinunciataria, preparatoria di un assorbimento di una sconfitta. Uno come Allegri, così scafato e bravo non penso che parli a vanvera. Le ha viste le partite. Il Napoli va a giocare con giocatori contati".