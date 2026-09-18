Capuano: “Napoli al top in Italia grazie ad ADL! Meriterebbe statua in Piazza del Plebiscito”

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Giovanni Capuano elogia Aurelio De Laurentiis e il percorso del Napoli: il giornalista sottolinea la continuità raggiunta dal club.

Il percorso del Napoli sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis è stato elogiato da Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Capuano ha sottolineato la capacità del presidente azzurro di riportare il club ai vertici del calcio italiano con continuità, nonostante una disponibilità economica e una dimensione societaria inferiori rispetto alle principali rivali.

Capuano: “I napoletani dovrebbero ringraziarlo”

Nel suo intervento, il giornalista ha evidenziato proprio la distanza tra il Napoli e realtà come Inter, Milan e Juventus, sottolineando al tempo stesso i risultati ottenuti dal club: “Perché a Napoli non hanno ancora fatto una statua ad Aurelio De Laurentiis a Piazza del Plebiscito? I napoletani dovrebbero fare tutti i giorni la processione davanti alla statua di De Laurentiis in Piazza del Plebiscito per ringraziarlo. In un momento storico in cui la dimensione delle società fa tutto, ha riportato il Napoli ad essere una grande del calcio italiano con continuità, pur essendo come dimensione molto distante da Inter, Milan e Juventus”.