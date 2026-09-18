Fedele: "Rafa Marin non sta migliorando! Mi strapperei la camicia per quello che sento…”

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Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, analizza il momento di Rafa Marin al Napoli e critica i progressi mostrati dal difensore spagnolo.

Nessun passo in avanti significativo per Rafa Marin secondo Enrico Fedele. L’ex dirigente sportivo, intervenuto durante la trasmissione “L'inFedele” su Televomero, ha commentato il rendimento del difensore spagnolo, prendendo posizione anche sulla prestazione offerta contro il Bologna. Fedele non condivide infatti i giudizi positivi arrivati nelle ultime settimane e ha evidenziato alcune lacune del giocatore.

Fedele: “Rafa Marin non ha l'abitudine a marcare”

Nel corso del suo intervento, Fedele ha riconosciuto le qualità del difensore azzurro, sottolineando però quelli che, a suo avviso, sono ancora alcuni limiti da correggere: “Rafa Marin è stato uno dei migliori in campo col Bologna? No, non sono assolutamente d'accordo. Non è vero che sta migliorando. Rafa Marin è un ottimo calciatore, è un ragazzo da coltivare, ma è capace di fare otto falli su nove azioni. Non ha l'abitudine a marcare. Mi verrebbe voglia di strapparmi la camicia per quello che sento”.